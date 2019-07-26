終核談判施壓? 北韓連2射

2019-07-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓廿五日一早朝東部海面發射兩枚新型短程彈道飛彈，為平壤當局兩個多月來首度進行飛彈試射。由於北韓領導人金正恩與美國總統川普已同意重啟一度陷入僵局的朝鮮半島去核化談判，北韓此舉被視為在談判前施壓華府，同時對美韓八月預定舉行的軍演表達強烈反彈。

根據南韓聯合參謀本部的說法，北韓在當地時間廿五日清晨五時三十四分與五時五十七分，從江原道元山市附近，各發射一枚短程飛彈，高度均為五十多公里，飛行距離為四三○公里與六九○公里，最後皆落入東部海域。南韓軍方與總統府青瓦台都指這是兩枚新型短程彈道飛彈，至於是否為同一型，還有待分析。

北韓領導人金正恩日前曾造訪該飛彈發射地附近，暗示金正恩廿五日有可能曾親自見證飛彈試射。南韓方面對北韓此舉深表憂慮，認為平壤當局此舉無助緩解朝鮮半島軍事緊張，日本則對北韓違反聯合國制裁深感遺憾。

專家從這回試射的是短程飛彈來看，北韓無意退出以美國為首的棄核談判。

根據了解，兩枚飛彈都從飛彈發射車發射升空；由於北韓今年五月曾試射疑似仿造俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）固體燃料飛彈的短程地對地彈道飛彈，且這回試射的兩枚飛彈飛行距離，超越五月試射的兩枚飛彈，有可能是同型改良版。南韓航空大學教授張泳根認為，北韓應該是減輕了彈頭重量，才能延長射程，且第二枚飛彈可能曾機動變換軌道，以規避南韓雷達探測。

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