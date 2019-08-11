抗議美韓軍演 北韓17天5度射彈

2019-08-11

川普才稱接到「動人來信」透露期待川金4會…金正恩馬上打臉

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓十日清晨再度發射兩枚飛行物，南韓軍方依照其飛行高度、距離和速度研判，可能是北韓仿造俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）飛彈的「KN-23」短程彈道飛彈。這是北韓時隔四天再度試射飛彈，前一天美國總統川普才稱收到北韓領導人金正恩一封「非常動人」的來信，樂觀期待兩人第四次會面，並附和金正恩說法，表示他也不滿美國與南韓聯合軍演。

南韓：疑KN-23短程彈道飛彈

北韓十日清晨五時卅四分至五十分之間，在東北部咸鏡南道咸興市附近朝半島東部海域發射，南韓聯合參謀本部指這兩枚飛行器飛行約四百公里後落入海中，飛行高度四十八公里、最大速度超過六．一馬赫。美國官員證實北韓試射兩枚類似近期發射的短程彈道飛彈；日本政府也認為可能是短程彈道飛彈，未落入日本專屬經濟海域，未直接影響安全。

南韓青瓦台召集有關部門長官開會，認為北韓最新試射行動是針對將於十一日展開的美韓聯合軍演「秀武力」，並驗證其新發展武器性能，青瓦台呼籲北韓停止試射行為；軍方指出，北韓正值夏季軍事訓練期間，預期還會有更多試射活動。

北韓中央通訊社（KCNA）隨後發表聲明，未提最新試射活動，而是批評南韓日前採購美國F-35戰鬥機和其他擴充軍力計畫破壞兩韓互信，增加半島戰爭風險。聲明指出，若南韓以敵意相待、要較勁力量，「只會得到毀滅」。

北韓十日試射前數小時，川普才表示收到金正恩的來信，「他寫了三頁，從頭到尾寫得真的非常動人」、「非常正面」，「我想我們將會再次會面」。川普說，金正恩在信中提到美韓聯合軍演，「他不滿這些軍演，我也不喜歡，我從來沒喜歡過，為什麼？我不喜歡為軍演出錢」。

川普：金正恩盼重啟去核談判

北韓射彈後，川普又在推特發文透露更多信件內容，指金正恩信中也為北韓最近一連串試射飛彈「小道歉」，還「非常客氣地」表示希望兩人在軍演結束後見面，並且重新展開去核談判。川普寫道，「我期待在不久的將來與金正恩見面」。

北韓自七月廿五日以來，不到三週內，已五次試射武器，四天前才發射疑似KN-23飛彈，美國對此一直相當容忍。川普九日向記者重申「沒有進行核武測試，這些飛彈試射全都是短程的—沒有試射彈道飛彈，沒有試射長程飛彈」。

學者：趁機破壞美日韓聯盟

南韓梨花女子大學國際關係學者李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，北韓在見縫插針破壞美、日、韓聯盟，一邊利用川普要南韓分擔更多駐軍費，挑撥華府與首爾關係，並藉由南韓、日本貿易爭議正危及兩國情報共享機制的此刻，支持南韓的反日情緒，盤算受到外交孤立的首爾會更受制於平壤的恫嚇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法