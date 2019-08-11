抗議美韓軍演 北韓17天5度射彈
列印

2019-08-11

川普才稱接到「動人來信」透露期待川金4會…金正恩馬上打臉

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓十日清晨再度發射兩枚飛行物，南韓軍方依照其飛行高度、距離和速度研判，可能是北韓仿造俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）飛彈的「KN-23」短程彈道飛彈。這是北韓時隔四天再度試射飛彈，前一天美國總統川普才稱收到北韓領導人金正恩一封「非常動人」的來信，樂觀期待兩人第四次會面，並附和金正恩說法，表示他也不滿美國與南韓聯合軍演。

南韓：疑KN-23短程彈道飛彈

北韓十日清晨五時卅四分至五十分之間，在東北部咸鏡南道咸興市附近朝半島東部海域發射，南韓聯合參謀本部指這兩枚飛行器飛行約四百公里後落入海中，飛行高度四十八公里、最大速度超過六．一馬赫。美國官員證實北韓試射兩枚類似近期發射的短程彈道飛彈；日本政府也認為可能是短程彈道飛彈，未落入日本專屬經濟海域，未直接影響安全。

南韓青瓦台召集有關部門長官開會，認為北韓最新試射行動是針對將於十一日展開的美韓聯合軍演「秀武力」，並驗證其新發展武器性能，青瓦台呼籲北韓停止試射行為；軍方指出，北韓正值夏季軍事訓練期間，預期還會有更多試射活動。

北韓中央通訊社（KCNA）隨後發表聲明，未提最新試射活動，而是批評南韓日前採購美國F-35戰鬥機和其他擴充軍力計畫破壞兩韓互信，增加半島戰爭風險。聲明指出，若南韓以敵意相待、要較勁力量，「只會得到毀滅」。

北韓十日試射前數小時，川普才表示收到金正恩的來信，「他寫了三頁，從頭到尾寫得真的非常動人」、「非常正面」，「我想我們將會再次會面」。川普說，金正恩在信中提到美韓聯合軍演，「他不滿這些軍演，我也不喜歡，我從來沒喜歡過，為什麼？我不喜歡為軍演出錢」。

川普：金正恩盼重啟去核談判

北韓射彈後，川普又在推特發文透露更多信件內容，指金正恩信中也為北韓最近一連串試射飛彈「小道歉」，還「非常客氣地」表示希望兩人在軍演結束後見面，並且重新展開去核談判。川普寫道，「我期待在不久的將來與金正恩見面」。

北韓自七月廿五日以來，不到三週內，已五次試射武器，四天前才發射疑似KN-23飛彈，美國對此一直相當容忍。川普九日向記者重申「沒有進行核武測試，這些飛彈試射全都是短程的—沒有試射彈道飛彈，沒有試射長程飛彈」。

學者：趁機破壞美日韓聯盟

南韓梨花女子大學國際關係學者李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，北韓在見縫插針破壞美、日、韓聯盟，一邊利用川普要南韓分擔更多駐軍費，挑撥華府與首爾關係，並藉由南韓、日本貿易爭議正危及兩國情報共享機制的此刻，支持南韓的反日情緒，盤算受到外交孤立的首爾會更受制於平壤的恫嚇。

  • 北韓十日再度發射兩枚飛行物，南韓軍方研判為短程飛彈，青瓦台認為北韓最新試射行動是針對將於十一日展開的美韓聯合軍演「秀武力」。圖為南韓首爾火車站內電視播出發射新聞。（法新社）

    北韓十日再度發射兩枚飛行物，南韓軍方研判為短程飛彈，青瓦台認為北韓最新試射行動是針對將於十一日展開的美韓聯合軍演「秀武力」。圖為南韓首爾火車站內電視播出發射新聞。（法新社）

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