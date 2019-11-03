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少女完成「藍鯨遊戲」最後任務...家長崩潰了

俄羅斯傳出2名少女涉嫌玩俄羅斯暗網遊戲「藍鯨」而尋短。（路透）

俄羅斯傳出2名少女涉嫌玩俄羅斯暗網遊戲「藍鯨」而尋短。（路透）

2019-11-03 16:47:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯暗網遊戲「藍鯨」再啟！日前2名少女被發現行蹤詭異，最後發現時已輕生身亡，當局強烈懷疑她們是為了達成藍鯨遊戲的任務，才結束自己的生命，並決定將正式對「藍鯨遊戲」進行調查。

《太陽報》報導，警方懷疑2名少女尤里亞（Yulia Medvedeva）與卡杜克哈可娃（Gabdulkhakova）為完成藍鯨遊戲的最後任務而輕生，據了解，她們在行動前就刪除自己所有的社群媒體帳號。

「藍鯨遊戲」涉嫌透過社群，誘導青少年挑戰「突破自我」的關卡，完成50項任務，最後結束自己的生命，包括讓自己疲憊至極、自我傷害等，讓不少家長相當擔心，當局建議家長應多關注孩子的社群使用狀況。

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