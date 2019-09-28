暗網流傳槍擊預告 《小丑》上映戲院剉咧等

2019-09-28 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕改編自「蝙蝠俠」系列漫畫的電影《小丑》（Joker），先前在威尼斯影展拿下金獅獎，可謂是「未演先轟動」，但美軍對此發出警告，暗網傳出於美國10月4日上映當天，會有人針對某間電影院發動大規模槍擊，因此美國許多連鎖影城已決定禁止影迷變裝進場。

綜合外媒報導，陸軍犯罪調查司令部（Army CID）23日通過備忘錄指出，德州執法機關與聯邦調查局合作調查，發現暗網傳出有人將於電影《小丑》上映當天，鎖定一間未具名的電影院發動大規模槍擊。消息已被美國陸軍證實，CID發言人葛雷（Christopher Grey）表示，「我們出於謹慎，確實有將備忘錄發給內部軍事人員」；一位德州執法官員也指出，「情資確實有效，但未提及特定的電影院」。

蝙蝠俠系列電影《黑暗騎士：黎明昇起》於2012年7月上映，當時在美國科羅拉多州（Colorado）發生了電影院槍擊案，結果造成12人死亡、70人受傷。為了防止意外發生，美國連鎖的「AMC電影院」已發出聲明，禁止觀眾戴面具或以臉部彩繪的方式進入影院；而美國最大的連鎖影城「地標戲院」（Landmark Theatres），則全面封殺影迷穿著「角色扮演」（Cosplay）服裝進場。

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