婦遭前夫強鹼毀容「換臉」 6年後面臨再「變臉」

美國佛蒙特州（Vermont）的塔里頓（Carmen Blandin Tarleton）2007年遭前夫毆打後，被對方潑「強鹼溶液」，不僅毀容，幾乎全身嚴重灼傷。（美聯社）

2019-09-23 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛蒙特州（Vermont）的塔里頓（Carmen Blandin Tarleton）2007年遭前夫毆打後，被對方潑「強鹼溶液」，不僅毀容，幾乎全身嚴重灼傷；雖然在2013年接受臉部移植手術，但術後頻頻發炎，在8月接受檢查時，醫師發現她有小部分面部組織已經壞死，如果無法及時修復，可能需要換一張「新臉」。

綜合外媒報導，塔里頓長年遭到家暴，2007年更遭到前夫持球棒毆打、潑具有高度腐蝕性的強鹼「氫氧化鈉」，導致全身8成皮膚遭到嚴重灼傷，在2013年獲得臉皮捐贈、接受臉部移植手術後，疑似因為體質關係，面部反覆發炎、紅腫；今年8月醫師例行性檢查時發現，她有小部分臉部組織因血管收縮、閉合，已經壞死，若惡化速度慢，將等待新臉皮捐贈，若情況惡化速度太快，將先為她把壞死組織移除，進行面部重建。

據報導，現年51歲的塔里頓表示，經過當年的手術，她的生活品質已經大幅提升，不但能夠學習樂器、出門運動減重，她還將自己的遭遇寫成一本回憶錄，並希望手術的成果能維持10年到20年；不幸的是，塔里頓除了有小部分臉部組織開始壞死，近期接受的「人工角膜移植手術」也宣告失敗，讓她幾乎失明，必須等待醫師1個月的評估，才能知道能否再度進行角膜移植。

對於2種手術的不確定，塔里頓表示，「因為一切充滿不確定性，寧可經過醫生審慎評估，來避免發生手術嚴重失敗的情況。雖然不知道自己將如何面對，但是我會撐過去的。」

據統計，全球目前接受「臉部移植手術」病患超過40名，其中15位美國的患者，都沒有對「新臉皮」產生排斥反應，僅在2018年1位法國男患者在手術8年後，因出現排斥反應，進行2次手術。

據塔里頓的主治醫師指出，大多數「移植器官」的壽命都是有限的，尤其「臉部移植」技術還處於實驗階段，尚未發展成熟，還有許多未知及風險存在；而美國首位執行臉部移植手術的醫師蓋茲曼（Brian Gastman）也指出，「愈來愈多臉部移植患者開始經歷慢性排斥反應，因此，我們相信，每個患者可能在某些時候需要接受重新移植。」

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