全球首例！日本iPS角膜移植 幾近失明者視力改善

2019-08-30 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕世界首例！日本大阪大學的研究團隊首度用誘導性多能幹細胞（iPS細胞）製作的薄膜狀角膜組織，並移植到幾乎失明的病患身上，研究團隊週四（29日）表示，這名患者術後視力改善，使用眼鏡後日常生活無礙。

《共同社》報導，大阪大學教授西田幸二的團隊在7月進行這項全球首例臨床研究，研究員使用儲備於京都大學的他人iPS細胞製作的角膜細胞，培育成厚度有0.05毫米的薄膜狀，在7月25日進行移植手術，患者是一名罹有「角膜上皮幹細胞缺乏症」的40多歲女性，該眼疾會導致視力漸弱甚至失明。

研究團隊表示，為了進行臨床研究對比，移植手術僅實施於左眼，患者術後視力改善，達到使用眼鏡等能無障礙進行日常生活的程度，沒有發生排斥反應等問題，已於本月23日出院，後續將追蹤一年，觀察是否出現腫瘤化以及視力能否有效維持。研究員認為，單次移植的效果可持續終生。

西田幸二週四在大阪大學召開記者會表示，「剛剛開始了第一例，處於慎重觀察的階段」。日本政府今年3月批准這項研究計劃，年內將實施第2例，明年也計劃實施2例。

日本全國罹患角膜疾病的患者約有1600人，由於治療一般都是使用死者捐贈的角膜，角膜數量一直短缺。研究團隊希望5年後讓使用iPS細胞製作角膜組織實用化，預計將有數百名萬患者成為治療對象。

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