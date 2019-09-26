白宮機密文件「雷根備忘錄」 中國看完氣炸了

2019-09-26 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）卸任前解密前總統雷根的一份機密備忘錄，內容記載《八一七公報》完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的承諾；中方對此大罵：「單方面搞的什麼備忘錄」。

美國前總統雷根的備忘錄指出，簽署《八一七公報》之前相關會談的前提是基於一項明確認知，也就取決於台灣海峽的和平與否，以及中國對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的「基本政策」是否延續，美國是否同意減少對台軍售，先決條件完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的承諾，而這兩個問題的關聯性是美國外交政策的恆久必要條件。

中國外交部發言人耿爽25日主持例行記者會，被外媒詢及「該備忘錄稱美對台提供武器的性能與數量完全依據中國大陸對台灣所構成的威脅而定，無論是數量還是性能，台灣相對於中國大陸的防衛能力都應該得到維持。中方對此有何評論？」

耿爽認為，《八一七公報》針對美國售台武器問題作出明確規定，美方在這份公報中明確承諾，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，且向台灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，還要逐步減少對台灣的武器出售。

耿爽抨擊，現在的事實是，美方向台灣出售武器嚴重違反《八一七公報》，且美方內部單方面搞的所謂備忘錄，是完全錯誤和無效的，中國要求美國恪守莊嚴承諾，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定造成干擾和損害。

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