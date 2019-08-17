本以為沒人來...德州槍擊受害者下葬 700民眾出席感動遺屬

2019-08-17 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前德州艾爾帕索（El Paso）大規模槍擊案其中的一名受害者今（17）日舉行葬禮，約700位民眾自發前往致意，令其丈夫巴斯可（Antonio Basco）深感震驚又感動。

據《 BBC》報導，巴斯可（Antonio Basco）的妻子瑞卡德（Margie Reckard）是日前德州艾爾帕索（El Paso）大宗槍擊案的受害者，今日巴斯可為其舉行葬禮儀式，原本以為教堂內會空無一人，沒想到數百位民眾自發到場致意，令他既震驚又感動。

巴斯可向媒體表示，他們是小家庭也沒有親族，所以只向社區發出了邀請。原本以為不會有人出席，沒想到數百名民眾竟然紛紛到場致意，甚至得排隊入場。

報導指出，巴斯可走進教堂看見群眾時，驚嘆道：「這太難以置信了。」至少有700名民眾到場，向無辜受害的63歲瑞卡德致意。一名從1800公里外的舊金山遠道而來的民眾希札茲（Hala Hijazi）向媒體表示，她在得知巴斯可夫婦的故事之後，便堅持要到場致意。

希札茲說：「他們的經歷直接刺透了我的心和靈魂，所以我預訂了來這裡的機票。當美國在受苦的時候，我們必須現身，我們全體都處於痛楚之中。」

據悉，約有900個花籃、花束送到現場，最遠寄件者是來自亞洲。瑞卡德的兒子狄恩（Dean Reckard）向媒體表示：「我相信我從未見過這麼多花朵。」瑞卡德的孫子泰勒（Tyler ）則表示：「這些人和我說，他們來自不同的信仰、城市。他們所展現的愛和支持，是令人難以置信且驚人的。」

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