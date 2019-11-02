香港人反抗》港警吸入催淚煙痛苦跪地 網友狂賀：自食其果

一名港警今（2日）在香港修頓球場吸入催淚煙霧，引發身體不適，並跪地休息。（圖擷取自臉書＿Stand News 立場新聞）

2019-11-02 21:23:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名港警今晚（2日）在香港灣仔修頓球場吸入催淚煙霧，引發身體不適，跪在地上休息。對此，網友紛紛酸道：「報應」、「自作自受」！

綜合港媒報導，香港區議會選舉的民主派候選人依據《選舉條例》第12（5）條之規定，同時舉辦逾百場少於50人的選舉聚會，藉此免去向警方申請「不反對通知書」的程序。此外，今天下午5點在中環的愛丁堡廣場及遮打花園，也都有獲得不反對通知書的集會，但港警於晚間6點定調港島區出現「大規模非法集結」，要求合法集會主辦人提前終止集會、疏散民眾。

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根據《立場新聞》臉書貼文，港警今晚稍早在灣仔修頓球場擲出的催淚彈，恰好在警方防線上爆開。而催淚煙霧也隨風吹回警隊之中，造成其中一名警員因吸入催淚煙霧而不適，在通道上跪地休息。

貼文一出，引起不少網友拍手叫好，直呼「報應」、「自作自受」、「天收黑警」、「這叫作自食其果」、「每個警察多吃100顆催淚彈都不夠償還自己的所作所為」、「第一次吃嗎？多吃幾次就習慣了」。

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