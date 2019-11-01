香港大律師公會主席：警察濫暴卻無須負責是侵蝕法治

香港大律師公會主席戴啟思（Philip Dykes）指出，法治亦非如港府所言，幾百個示威者在街上縱火破壞，就能所謂「破壞法治」，而比起市民參與非法集會，更嚴重侵蝕法治的是，是警員濫用暴力卻無須為此負責。（法新社）

2019-11-01 23:59:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港大律師公會是最先表態反對政府修訂《逃犯條例》的團體之一，也被各界視為敢言、對港府態度強硬。香港建制派也頻頻指控大律師公會「攻擊政府、誤導市民、製造恐慌」，並質疑大律師公會對示威者的暴力選擇性緘默。對此，主席戴啟思（Philip Dykes）指出，法治亦非如港府所言，幾百個示威者在街上縱火破壞，就能所謂「破壞法治」，而比起市民參與非法集會，更嚴重侵蝕法治的是，是警員濫用暴力卻無須為此負責。

根據《立場新聞》 報導，在戴啟思領導下的大律師公會，被外界視為敢言、對港府態度強硬，也是最先表態反對政府修訂《逃犯條例》的團體之一，多次向政府提交意見書、發表聲明。

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香港的建制派也頻頻指控大律師公會「攻擊政府、誤導市民、製造恐慌」；而公會內部似乎也是各有歧見，資深大律師蔡維邦日前辭去公會副主席一職，並表示公會譴責示威者暴力的態度不夠強硬。

然而，同為大律師公會執委的資深大律師駱應淦電台節目《香港家書》指出，暴力固然不能苟同，然而問題的起點是港府的暴力：不顧民意、「硬闖」《逃犯條例》的修訂。

對此，戴啟思不認為公會對示威者暴力保持沉默，並羅列公會過去幾個月曾發出的聲明，包含612衝擊、71破壞立法會大樓、8月底阻塞機場、港鐵等公眾運輸、及9月底有公眾人士在法庭辱罵一名高級檢控官等事件，公會統統有發聲明譴責。

戴啟思解釋，法治亦非如港府所言，幾百個示威者在街上縱火破壞，就能所謂「破壞法治」。可以說示威者是在「違法」，但當他們承擔違法責任，在律師代表陪同，接受公平審判，定罪後獲判適當的刑罰，這就是「法治」。

戴啟思指出，比起市民參與非法集會，更嚴重侵蝕法治的是，是警員濫用暴力卻無須為此負責。戴啟思認為，法律專業以更嚴謹的標準審視政府及警隊，並不是雙重標準，更不是反政府，而是捍衛《基本法》及法治、人權。戴啟思說，《基本法》不是要為政府提供高床軟枕而存在，是為了香港人民而存在。

公會也在多份聲明中，批評港警對和平示威者及記者濫用武力，並促請政府打破沉默與示威者對話，更強調，除了維持法治，更重要的是一個會問責、能受獨立司法機關制衡的政府。

戴啟思指出大律師公會的責任所在，如果公會不為議題發聲，港府食髓知味，下次只會變本加厲，這是公會成員的責任。如此作為不是反政府，而是捍衛《基本法》和《人權法案條例》賦予市民的權利及自由。

戴啟思強調，大律師公會只會向政府提供法律上的專業建議，絕不會為特定政治主張站台。戴啟思直言，目前港府施政的癱瘓，癥結點始終在政治，而政治問題就必須政治解決。

戴啟思表示，《逃犯條例》就是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，是香港市民對港府多年以來累積的不滿，最後爆發的後果，而在反送中運動中，市民所關注的迫切問題都一一浮現。戴啟思直言，然而很遺憾，港府拖延與示威者對話、溝通。而情況之所以繼續惡化，是因為政府無所作為。

戴啟思坦言，大律師公會受制於其憲章，是一個專業團體，也有一定的地位，最主要的工作是保障行業的權益、捍衛法治精神。大律師公會不是改革組織，可以做的其實並不多，不一定能為現況帶來奇蹟。

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