對抗暴警及暴政！ 港中大學生開辦「自衛班」

香港中文大學學生開設「自衛班」，教導防衛技巧。（路透）

2019-11-02 15:52:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，警民衝突也越演越烈。為了對抗警方的武力、逃避警方的拘捕，香港中文大學（中大）近月來出現多場「自衛班」課程，教導自衛術及逃脫技巧以保護自身安全。

根據《路透》報導，現年31歲的課程參與者、曾是舞者的Pino表示，這系列課程是每週1次，教練會教學員如何對抗警察、躲避拘捕、以及防止被不同意見者襲擊。另一名學員則認為，示威衝突並未有結束的跡象，因此他認為這樣的課程是有必要的。

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在《路透》記者採訪的這天早上，中大圖書館前約有10多名學員，正在進行關於「逃脫」的課程。他們使用泡綿軟棍模擬警方的警棍，並嘗試以背包作為盾牌抵擋攻擊。

在中文大學定期開設自衛班的William Cheung認為，不只是前線示威者或年輕人，所有人都需要學習保護自己的技巧。如果不保護自己，你不知道自己會不會被打到受傷送醫，甚至被毆打至死。

「自衛班」教導學員防衛技巧，並以軟棍模擬警棍攻擊。（路透）

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