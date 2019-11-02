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香港民主派辦「選舉集會」 防暴警駐守銅鑼灣（不斷更新）

2019-11-02 15:31:17
數十名防暴警察於銅鑼灣一帶戒備。（擷取自《香港電台》直播畫面）

數十名防暴警察於銅鑼灣一帶戒備。（擷取自《香港電台》直播畫面）

〔即時新聞／綜合報導〕逾百名香港區議會選舉的民主派候選人表示，今（2）日下午3時將同時在銅鑼灣的維多利亞公園（維園）分別舉辦逾百場少於50人的「選舉聚會」，藉此免去通知警方的程序。

綜合港媒報導，香港區議會選舉的民主派候選人依據《選舉條例》第12（5）條之規定，同時舉辦多場少於50人的選舉聚會，藉此免去向警方申請「不反對通知書」的程序。此外，今日下午5時在中環的愛丁堡廣場及遮打花園，也都有獲得不反對通知書的集會。

【14:50】防暴警察於記利佐治街逮捕1人，並舉出藍旗，警告現場屬非法集會。

防暴警察舉出藍旗，警告現場屬非法集會。（擷取自《香港電台》直播畫面）

防暴警察舉出藍旗，警告現場屬非法集會。（擷取自《香港電台》直播畫面）

【14:30】已有數百人聚集於維園外的記利佐治街，眾人高喊「香港人反抗」等口號。防暴警察於記利佐治街攔檢黑衣市民。

【14:15】區議會候選人陸續抵達維園。

【14:00】人潮開始於銅鑼灣一帶聚集。

【13:40】維園周邊仍不見人潮聚集，但港鐵銅鑼灣站內已有10多名防暴警察戒備。

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