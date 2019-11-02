香港人反抗》「驅逐共匪」《新華社》分社遭突襲 玻璃窗碎裂大廳起火

香港今（2）日集會傳出《新華社》香港分社遭示威者「突襲」，一樓玻璃遭打破、大廳起火。（美聯社）

2019-11-02 18:25:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派議員今（2）日舉辦多場合法「選舉集會」，但港警下午開始驅離群眾。下午5點許，有部分示威者突襲灣仔中國官媒《新華社》香港分社，10分鐘內打破大門玻璃並在大廳縱火。

據《香港01》報導，香港民主派議員今（2）日引用香港《選舉條例》舉辦多場不多於50人且毋須警方批准的合法集會，然而港警下午開始出動，以水砲車驅離銅鑼灣、灣仔地區民眾，造成警民衝突。

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約下午5時20分，部分示威者「突襲」中國官媒《新華社》香港分社，在10鐘內打破一樓外圍玻璃，並在建物大廳縱火，門外也遭噴漆「驅逐共匪」等字眼後快閃而去。

據悉，目前警方已全面展開驅離行動，要求各地集會提早結束，並在灣仔皇后大道東沿途施放催淚彈，驅散群眾。

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