限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
英國《香港半年報告》大談反送中示威 中國怒回：無權插手
2019-11-02 15:30:31
〔即時新聞／綜合報導〕英國外交部在10月31日發表最新一份《香港半年報告》，亦是反送中事件後的首份報告；英國外交大臣拉布（Dominic Raab）呼籲，各方應透過有建設性的對話及可信的政治手段，來保障香港的自由與權利。
綜合外媒報導，英國每半年就會對香港現況發表報告，以審視《中英聯合聲明》執行狀況的觀點，本次是第45次發表，時間點涵蓋反送中示威至今，格外引人關注。
請繼續往下閱讀...
拉布表示，各黨派應該透過有建設性的對話，遵循可信賴的政治手段來保障香港《基本法》和《中英聯合聲明》所規範的自由和權利，也才能顯現中國對一國兩制的尊重。拉布也說，示威者必須停止暴力抗爭，警方也要用適當方式執法，最重要的是，保障和平示威的權利。
對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方對英國定期發表香港報告的舉措表達強烈不滿和反對，呼籲英方停止插手香港事務；中國外交部駐港公署則說，《中英聯合聲明》中，與英國有關的權利義務都已完成，香港事務已和英國無關。