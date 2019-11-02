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英國《香港半年報告》大談反送中示威 中國怒回：無權插手

英國發布《香港半年報告》聚焦反送中示威，引發中國不滿。（法新社）

英國發布《香港半年報告》聚焦反送中示威，引發中國不滿。（法新社）

2019-11-02 15:30:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交部在10月31日發表最新一份《香港半年報告》，亦是反送中事件後的首份報告；英國外交大臣拉布（Dominic Raab）呼籲，各方應透過有建設性的對話及可信的政治手段，來保障香港的自由與權利。

綜合外媒報導，英國每半年就會對香港現況發表報告，以審視《中英聯合聲明》執行狀況的觀點，本次是第45次發表，時間點涵蓋反送中示威至今，格外引人關注。

拉布表示，各黨派應該透過有建設性的對話，遵循可信賴的政治手段來保障香港《基本法》和《中英聯合聲明》所規範的自由和權利，也才能顯現中國對一國兩制的尊重。拉布也說，示威者必須停止暴力抗爭，警方也要用適當方式執法，最重要的是，保障和平示威的權利。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方對英國定期發表香港報告的舉措表達強烈不滿和反對，呼籲英方停止插手香港事務；中國外交部駐港公署則說，《中英聯合聲明》中，與英國有關的權利義務都已完成，香港事務已和英國無關。

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