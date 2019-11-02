為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

免通知港警 泛民同時辦128場50人以下聚會

為抗議港府頒布「禁蒙面法」，聲援香港民眾於10月31日萬聖節當晚聚集巴黎進行快閃活動。十多名香港、台灣、法國參與者戴上V怪客、小熊維尼等面具，挑戰中國政治禁忌。（中央社）

為抗議港府頒布「禁蒙面法」，聲援香港民眾於10月31日萬聖節當晚聚集巴黎進行快閃活動。十多名香港、台灣、法國參與者戴上V怪客、小熊維尼等面具，挑戰中國政治禁忌。（中央社）

2019-11-02 12:09:03

〔中央社〕原訂在維園舉行的集會遭警方反對後，128名參與這屆區議會選舉的香港民主派候選人今天下午3時將同時在維園草坪，分別舉辦128場少於50人的選舉聚會，藉此免去通知警方的程序。

港媒立場新聞報導，128名候選人將會在香港維多利亞公園中央草坪的不同位置，同時進行選舉集會，每場聚會歡迎最多50人出席。

根據香港「區議會選舉活動指引」第9章規定，任何人士在公共場所籌辦選舉聚會，只要參加人數少於50人，就不用通知警方。因此這128場活動，均免去申請「不反對通知書」的程序。

至於如何處理聚會人士高於50人的情況，九龍城樂民區候選人林正軒表示，這場聚會只是選舉交流，各候選人也難以同時接觸大量市民，他相信市民會「有智慧，問完就離開」。

除了這128場無須通知警方的選舉聚會外，今天下午5時，分別在中環愛丁堡廣場及遮打花園舉辦的集會，都已獲警方的不反對通知書。

原定的「112求援國際，堅守自治」集會雖然遭香港警方反對，但紐約、雪梨、東京等全球約35個城市，都將舉辦相關的響應活動。

此外，在台港人組成的「邊城青年」今天下午3時，也將於台北車站站前廣場舉辦「112求援國際堅守自治－蒙面無罪 快閃有你」；台灣民間團體今晚7時也會在台中火車站舉辦「11.2反送中：國際聲援」快閃活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港大律師公會主席：警察濫暴卻無須負責是侵蝕法治
2019-11-01 23:59

香港大律師公會主席：警察濫暴卻無須負責是侵蝕法治
遭警爆打頭破血流 港社工喊話：不要憤怒不要害怕
2019-11-01 14:44

遭警爆打頭破血流 港社工喊話：不要憤怒不要害怕
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
禁蒙面後 港再祭禁網令
2019-11-01 05:30

禁蒙面後 港再祭禁網令
禁蒙面法遇萬聖節 港警再採無差別圍堵噴驅離
2019-11-01 01:11

禁蒙面法遇萬聖節 港警再採無差別圍堵噴驅離
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播