免通知港警 泛民同時辦128場50人以下聚會

為抗議港府頒布「禁蒙面法」，聲援香港民眾於10月31日萬聖節當晚聚集巴黎進行快閃活動。十多名香港、台灣、法國參與者戴上V怪客、小熊維尼等面具，挑戰中國政治禁忌。（中央社）

2019-11-02 12:09:03

〔中央社〕原訂在維園舉行的集會遭警方反對後，128名參與這屆區議會選舉的香港民主派候選人今天下午3時將同時在維園草坪，分別舉辦128場少於50人的選舉聚會，藉此免去通知警方的程序。

港媒立場新聞報導，128名候選人將會在香港維多利亞公園中央草坪的不同位置，同時進行選舉集會，每場聚會歡迎最多50人出席。

請繼續往下閱讀...

根據香港「區議會選舉活動指引」第9章規定，任何人士在公共場所籌辦選舉聚會，只要參加人數少於50人，就不用通知警方。因此這128場活動，均免去申請「不反對通知書」的程序。

至於如何處理聚會人士高於50人的情況，九龍城樂民區候選人林正軒表示，這場聚會只是選舉交流，各候選人也難以同時接觸大量市民，他相信市民會「有智慧，問完就離開」。

除了這128場無須通知警方的選舉聚會外，今天下午5時，分別在中環愛丁堡廣場及遮打花園舉辦的集會，都已獲警方的不反對通知書。

原定的「112求援國際，堅守自治」集會雖然遭香港警方反對，但紐約、雪梨、東京等全球約35個城市，都將舉辦相關的響應活動。

此外，在台港人組成的「邊城青年」今天下午3時，也將於台北車站站前廣場舉辦「112求援國際堅守自治－蒙面無罪 快閃有你」；台灣民間團體今晚7時也會在台中火車站舉辦「11.2反送中：國際聲援」快閃活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法