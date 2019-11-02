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暴雪總裁道歉被噓爆！大批玩家穿「小熊維尼」到場嗆聲
2019-11-02 13:51:46
〔即時新聞／綜合報導〕暴雪年度盛會「BlizzCon」登場，暴雪娛樂總裁J.Allen Brack在開幕式上向大家道歉，但卻有許多國內外網友都不領情，不僅在網路上貼出許多梗圖酸他，「BlizzCon」會場內外更有不少人身穿「維尼裝」表達不滿。
Allen Brack以「暴雪沒有做到自己設立的高標準」及「暴雪沒有達成自己的目標」向大眾致歉，表示自己接受所有批評指教。
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這番言論讓許多玩家與網友不滿意，美國論壇Reddit與台灣PTT上湧入大量網友痛批Allen Brack，有網友直言「我不知道原來尊重人權是種高標準」、「暴雪不該跟我們道歉、他們應對香港道歉」、「說一套做一套，先砍你再跟你說抱歉 然後就沒事了？」。
不僅引起空戰，「BlizzCon」會場內外更出現許多抗議人士，身穿小熊維尼的服裝，高舉為香港聲援的牌子與香港國旗，抗議暴雪屈服於中國的行為。