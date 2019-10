爐石風波》打預防針！《英雄聯盟》世界賽：禁談敏感議題

《英雄聯盟》全球電競負責人John Needham今日發布聲明,預防敏感議題出現賽事中。(圖擷自league of legends網站)

2019-10-12 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕《英雄聯盟》世界大賽小組賽將於今晚8時正式開打,由於暴雪在《爐石戰記》「聰哥」禁賽風波引起軒然大波,正在舉辦《英雄聯盟》世界賽的Riot Games全球賽事最高負責人John Needham,今(12)日在官方推特發聲明,「提醒」選手與主播,別在鏡頭前提及敏感議題,為比賽「打預防針」。

《英雄聯盟》全球電競負責人John Needham今日發布《聲明》表示,希望賽事直播能聚焦在遊戲、賽事與選手本身,因粉絲來自世界各國,所以官方有責任分割敏感議題與比賽。

聲明中也祭出疑似「封口令」,官方已經提醒主播、選手和所有工作人員,沒必要在比賽轉播時討論這些話題,必須盡最大能力確保平台上的言論與行為是否會造成「緊張狀況」。

據了解,Riot Games是騰訊掌握100%股份的子公司,因此許多網友對於這份聲明並不買單,但John Needham事先「提醒」的手段也有遏止效果,既然官方已表態,若有違規行為就能正當懲處。

A message from John Needham, Global Head of League of Legends Esports pic.twitter.com/5Au9rE7T86