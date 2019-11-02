聰哥事件引爆遊戲界怒火 暴雪總裁道歉了

暴雪近來因聰哥事件被貼上舔中標籤。（歐新社）

2019-11-02 07:44:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名遊戲公司暴雪娛樂，日前在旗下卡牌遊戲《爐石戰記》賽事中，因有香港選手受訪時帶著防毒面具，喊出口號力挺香港，遭到暴雪重罰，進而背上「舔中」負評；暴雪事後立即補救，先是減輕選手懲罰，總裁布拉克（Allen Brack ）還在台灣時間今日凌晨的「暴雪嘉年華」中，為該起事件道歉。

《爐石戰紀》日前進行亞太區大師職業賽時，香港選手「聰哥」Blitzchung獲勝受訪時，帶上防毒面具並喊出「光復香港，時代革命」；對此，暴雪起先祭出重懲，將聰哥自大師職業賽除名，取消其在第2賽季所獲得的獎金，禁賽1年，引發遊戲圈一陣譁然，後來修正為獎金保留，禁賽半年，。

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「暴雪嘉年華」是暴雪娛樂年度重大發布會，亦是遊戲界的盛事，布拉克在開幕典禮上台後，一開口就先談起聰哥事件；布拉克表示，他們在處理上太過急躁，導致事情惡化，也太慢與關心這起事件的玩家們溝通。

布拉克談到，整個過程中最讓他感到失落的兩件事，一是暴雪沒有達到對自己設下的高標準，二是辜負了自己的目標，「我很抱歉，也願意負起責任」。

暴雪總裁布拉克為聰哥事件道歉。（圖片擷取「Blizzard Entertainment 」Youtube）

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