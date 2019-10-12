爐石風波》暴雪員工曝公司內部慘況 「沉默得震耳欲聾」

2019-10-12 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕暴雪總裁J. Allen Brack今日親上火線發聲明為《爐石戰記》香港選手「聰哥」Blitzchung禁賽風波說明滅火。但有暴雪員工爆料，從聰哥事件爆發後，公司內部人人自危，氣氛「沉默」得可怕，甚至總裁原預計錄製影片說明，也因不明原因遭到延宕。

外媒《Vice》採訪一位匿名暴雪員工，他表示，暴雪公司高層在禁賽風波爆發後相當安靜，在本週竟只有總裁向內部員工發出2封「我在聽（I’m listening）」的電子郵件，除此之外毫無音訊，他形容公司內部「沉默得震耳欲聾」（The Internal Silence Is Deafening），完全沒人向員工說明，在公司做出這個合法但不適當的決定後，大家該如何是好。

這名員工更爆出「總裁原本打算錄製影片解釋事件始末」，但這支影片因為不明原因遭到延後，且對於每天在公司門口抗議的員工，也沒有主管跟他們對話過。

今年初才大規模裁員的暴雪如今更面臨徵才危機，匿名員工指出「已經錄取的人現在會反過來拒絕我們，因為他們不同意我們的做法」。現在不少員工已開始「害怕去上班」，不僅高層對基層員工不聞不問，大批粉絲和員工也都很生氣。

許多員工擔心面臨裁員命運，這些員工也想有自己的原則，加入在公司門口抗議的行列，但要找到自己熱愛的工作相當難，如今員工們對於暴雪的尊重與愛已經大幅減少。

該員工也指出，現代遊戲業非常依賴中國市場，不管暴雪選擇站哪方，損失都一樣多，除非遊戲同業都一起挺身而出。他強調「現在公司不站出來，將失去中國以外的大批粉絲支持，但若失去來自中國的收入，公司也撐不下去，只會有其他同業搶占這個空缺」。

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