批暴雪懲罰不當就遭殃？《鬥陣特攻》教練被指示刪文

2019-10-11 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕日前《爐石戰記》香港選手「聰哥」Blitzchung在官方轉播賽事中戴上面罩發言挺港,卻遭到官方禁賽並要求繳回獎金,這起事件更擴及到暴雪旗下各遊戲,《鬥陣特攻》OWL達拉斯助理教練傑恩(Jayne)爆出「被指示」要求刪掉推特上發出譴責暴雪懲罰不當的文章。

據《達拉斯晨報》報導,對於官方嚴厲開鍘,暴雪旗下遊戲的電競從業人員並未因此退縮,日前《鬥陣特攻》助理教練傑恩在推特上發表觀點,先認同暴雪有權制定規範懲處「聰哥」,但他譴責的是對於人權社會運動進行宣傳的人所進行的審查制度與嚴重後果。

目前這篇貼文已經被刪除,還並不確定是誰要求傑恩刪掉文章,暴雪娛樂、Dallas Fuel及其所屬俱樂部Envy Gaming都尚未出面說明。有網友感到惋惜,截下貼文並寫道「這是《鬥陣特攻》中最傑出的一道聲音,如今已被刪除了」。

One of the most prominent voices in professional Overwatch (a @Blizzard_Ent game), @AskJayne, tweeted this today. It's gone now. pic.twitter.com/ksBXWWm0yI