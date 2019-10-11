雙重標準！美《爐石》賽舉挺港標語未受罰 選手棄賽抵制暴雪

美國《爐石戰記》大學秋季冠軍聯賽中有學生秀出「自由香港，抵制暴雪」標語。（圖擷自Hearthstone tournaments YouTube）

2019-10-11 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國《爐石戰記》大學秋季冠軍聯賽中秀出「自由香港，抵制暴雪」標語的代表隊引起關注。官方今（11）日通知他們，不會有任何懲罰，且將安排下場比賽。對此，代表隊學生發文指出「暴雪根本是用雙重標準決定懲處」，更表示將抵制接下來的賽程。

美利堅大學《爐石戰記》代表隊成員今日在Reddit上發文表示，對於他們在比賽直播中舉起挺港標語，主辦單位TeSPA今日告訴他們不會受到懲處，且將安排下一場比賽。代表隊成員痛批暴雪，為何在美國舉挺港標語就不用受罰，在香港的人就必須被嚴懲。

貼文劍指暴雪根本是「雙重標準」，在美國或英文轉播頻道上，官方不敢隨意壓制言論自由，但若選手或賽評是香港或台灣人，他們會讓這些人的生計陷入困難。這也證明了港籍選手「聰哥」Blitzchung是因為中國控制才遭嚴懲，因為他們的標語也富有政治意味，最後卻沒事。

這個消息證明了暴雪不想在西方觀眾面前實施「審查制度」，但好奇的是，若每個實況中都出現「自由香港」標語，官方是否還能繼續假裝沒事「還是說其實他們在轉播時，正接聽從騰訊打來的電話」。

代表隊成員認為，他們的抗爭根本比不上「聰哥」和全香港人，所以他們建議大家抵制暴雪，因為「聰哥」只是支持人權，卻變成暴雪的標靶。雖然在比賽中舉挺港標語的畫面被導播切掉，但也沒有引來任何懲處，因為「暴雪沒辦法永遠關閉攝影機，尤其是暴雪嘉年華時」。

消息曝光後，引來許多支持者關注，紛紛表示「我非常熱愛《爐石》，但我現在完全不想登入遊戲」、「暴雪現在已禁止4種身分驗證方法，阻止玩家刪除帳戶」、「他們該如何展現Every voice matter的核心價值」、「學校應該為你們感到驕傲」。

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