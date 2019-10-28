香港人反抗》VR遊戲「光復香港」 聰哥：警察做得頗真

2019-10-28 23:45:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，香港市民為爭取「五大訴求、缺一不可」的目標，除上街遊行集會外，港人抗爭手法更遍地開花、不斷進化，現有一群學生將抗爭現場以「虛擬實境」（VR）技術還原，製作成時下最夯的VR遊戲《光復香港》，讓玩家可以透過遊戲身歷其境、體驗前線「勇武派」的視角。

據《路透》報導 ，香港有一群學生已透過時下最夯的「虛擬實境」（VR）技術，開發出一款名為《光復香港》（Liberate Hong Kong）的遊戲，將香港抗爭現場精巧地還原在遊戲場景中。

報導指出，《路透》記者親身受邀觀賞遊戲演示，在遊戲中玩家必須躲避催淚彈、找尋掩護，並逃離鎮暴警察。

對此，匿名受訪的開發者林同學表示：「這款遊戲讓你得以體驗前線示威者必須面對的危難，但這不代表你玩了遊戲就必須走上街頭。我們希望想爭取自由的人，自己就會走上街頭。」

在遊戲中，玩家並不能做出暴力或非法的行為。林同學解釋道，這將影響在網路平台成功發行的機率，但他們是「支持」所有抗爭行動的。

戴上VR頭盔，玩家將能對周遭環境進行360度視角轉換的體驗，包括觀賞遊戲中以現實為藍本的多彩「連儂牆」，並能夠在遊戲中互動，瞭解香港抗爭的數場重大事件。

《路透》指出，對這些開發者而言，這個抗爭遊戲本身，就是他們「抗爭」的一種形式。

據悉，日前因在比賽後訪談中公開聲援香港抗爭，遭美國動視暴雪（Activision Blizzard）沒收獎金並禁賽的香港電競選手「聰哥」（blitzchung），25日也獲開發者邀請，在國際直播平台「Twitch」上第一手體驗這款遊戲，剛開始遊玩的聰哥，因未及時尋找掩體，立即遭警察開槍擊斃。他不禁罵了聲髒話，並稱：「我都沒衝就被射，這警察也做的蠻真實的哦。」

據消息指出，《光復香港》目前已完成開發，仍在測試階段，預計將在11月中旬上架國際遊戲平台「Steam」。電腦版（無VR）將開放免費下載，而VR版本定價約港幣100元（台幣約390元），扣除成本後盈餘將全數捐給香港抗爭支援組織「星火同盟」。

相關影片請見：

（約9分30秒處聰哥開始遊玩，但9:45因沒有及時反應遭警察槍擊。）

（聰哥：XXXX！我都沒衝還被射，哇這警察也做的蠻真實的。）

在 www.twitch.tv 觀賞 咇屎聰 的 [blitzchung] Liberate Hong Kong Game

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