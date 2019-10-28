為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》VR遊戲「光復香港」 聰哥：警察做得頗真

2019-10-28 23:45:30
《路透》指出，這款「抗爭遊戲」對三名開發者而言，就是另一種形式的「抗爭」。（路透）

《路透》指出，這款「抗爭遊戲」對三名開發者而言，就是另一種形式的「抗爭」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，香港市民為爭取「五大訴求、缺一不可」的目標，除上街遊行集會外，港人抗爭手法更遍地開花、不斷進化，現有一群學生將抗爭現場以「虛擬實境」（VR）技術還原，製作成時下最夯的VR遊戲《光復香港》，讓玩家可以透過遊戲身歷其境、體驗前線「勇武派」的視角。

《路透》報導 ，香港有一群學生已透過時下最夯的「虛擬實境」（VR）技術，開發出一款名為《光復香港》（Liberate Hong Kong）的遊戲，將香港抗爭現場精巧地還原在遊戲場景中。

報導指出，《路透》記者親身受邀觀賞遊戲演示，在遊戲中玩家必須躲避催淚彈、找尋掩護，並逃離鎮暴警察。

香港學生將抗爭現場開發成VR遊戲《光復香港》，傳將在11月中上架國際遊戲平台Steam。（路透）

香港學生將抗爭現場開發成VR遊戲《光復香港》，傳將在11月中上架國際遊戲平台Steam。（路透）

對此，匿名受訪的開發者林同學表示：「這款遊戲讓你得以體驗前線示威者必須面對的危難，但這不代表你玩了遊戲就必須走上街頭。我們希望想爭取自由的人，自己就會走上街頭。」

在遊戲中，玩家並不能做出暴力或非法的行為。林同學解釋道，這將影響在網路平台成功發行的機率，但他們是「支持」所有抗爭行動的。

戴上VR頭盔，玩家將能對周遭環境進行360度視角轉換的體驗，包括觀賞遊戲中以現實為藍本的多彩「連儂牆」，並能夠在遊戲中互動，瞭解香港抗爭的數場重大事件。

《路透》指出，對這些開發者而言，這個抗爭遊戲本身，就是他們「抗爭」的一種形式。

日前因聲援抗爭遭暴雪禁賽的香港電競選手聰哥，也獲邀參與測試並於網路直播。（圖取自twitch@blitzchung）

日前因聲援抗爭遭暴雪禁賽的香港電競選手聰哥，也獲邀參與測試並於網路直播。（圖取自twitch@blitzchung）

據悉，日前因在比賽後訪談中公開聲援香港抗爭，遭美國動視暴雪（Activision Blizzard）沒收獎金並禁賽的香港電競選手「聰哥」（blitzchung），25日也獲開發者邀請，在國際直播平台「Twitch」上第一手體驗這款遊戲，剛開始遊玩的聰哥，因未及時尋找掩體，立即遭警察開槍擊斃。他不禁罵了聲髒話，並稱：「我都沒衝就被射，這警察也做的蠻真實的哦。」

據消息指出，《光復香港》目前已完成開發，仍在測試階段，預計將在11月中旬上架國際遊戲平台「Steam」。電腦版（無VR）將開放免費下載，而VR版本定價約港幣100元（台幣約390元），扣除成本後盈餘將全數捐給香港抗爭支援組織「星火同盟」。

相關影片請見：

（約9分30秒處聰哥開始遊玩，但9:45因沒有及時反應遭警察槍擊。）

（聰哥：XXXX！我都沒衝還被射，哇這警察也做的蠻真實的。）

在 www.twitch.tv 觀賞 咇屎聰 的 [blitzchung] Liberate Hong Kong Game

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港人反抗》警基地疑飄催淚氣 網揪抗議遭催淚彈清場

香港人反抗》警基地疑飄催淚氣 網揪抗議遭催淚彈清場
香港人反抗》「藍色水」染藍海水？ 漁民憂魚貨質量受影響

香港人反抗》「藍色水」染藍海水？ 漁民憂魚貨質量受影響
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
廢《禁蒙面法》動議遭否決 香港保安局未回應記者能否豁免

廢《禁蒙面法》動議遭否決 香港保安局未回應記者能否豁免
港警稱催淚彈射入藥房「不好意思」 員工無奈：只能接受

港警稱催淚彈射入藥房「不好意思」 員工無奈：只能接受
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
香港人反抗》採訪屢遭警暴 記者以手電筒照港警高層遭驅逐

香港人反抗》採訪屢遭警暴 記者以手電筒照港警高層遭驅逐
香港人反抗》被制伏後無反抗 示威者遭港警踹頭

香港人反抗》被制伏後無反抗 示威者遭港警踹頭

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播