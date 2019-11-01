中國宣布審查清理國中小圖書 中網友嘆焚書、統一思想

近日中國教育部發出「關於開展全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知」。（資料照，法新社）

2019-11-01 14:39:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於思想審查愈趨嚴苛，近日中國教育部發出「關於開展全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知」，內容包括「危害國家統一、主權和領土完整」、「不符合社會主義核心價值觀」等書籍均要受到審查清理。

中國教育部指出，為了深入學習習近平心時代中國特色社會主義和黨的十九大精神，要進一步提高中國全國中小學圖書館的圖書品質，因此展開審查清理行動，執行面包括學校自查、學校清理、各地教育行政部門抽查。

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從審查清理標準可以看到有三大類別書籍不符規定，包括「非法圖書」、「不適宜圖書」、「外觀差、無保存價值的圖書」。「非法圖書」像是違反憲法、刑法、著作權法等，或是危害國家統一、主權和領土完整，違背黨的路線方針、醜化黨和領袖也屬非法。「不適宜圖書」則有不符合社會主義核心價值觀、世界觀與人生觀存在偏差、格調低下色情等。

微博上中國網友對此反應兩極，有人說「這是以香港為鏡，基本盤不能出問題」、「中小學圖書館還有這些書？那學校成啥了啊」。但也有人發出反對聲音，「焚書坑號，統一思想」、「先銷毀圖書館的，再查私人收藏的」、「正規出版物不都是經過審查的嗎？何必多此一舉」。

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