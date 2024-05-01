避談是否保衛台灣 川普最新專訪：美國拒幫不在國防花錢的盟友！

《時代雜誌》4月30日刊出川普最新專訪。（彭博）

2024/05/01 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）自宣布參選總統以來，多次避談台海若發生熱戰是否保衛台灣。《時代雜誌》近日刊出川普最新專訪，川普再次拒絕回答有關協防台灣的事，但他強調，即便是盟友，若該國對其自身防禦付出的不夠多，那在他上台後的美國，也不會出手幫忙。

《時代雜誌》 昨天（4月30日）以「如果他贏了的話（If He Wins）」為題刊出川普最新專訪。《時代》指出，距離總統大選僅剩半年時間，目前大多數民調顯示，川普皆以微小優勢領先現任總統拜登（Joe Biden），不少人對川普可能勝選感到擔憂，因為川普主張利益優先，國際外交路線比起歷任總統更注重「交易」。

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今年2月川普在南卡羅萊納州舉辦競選活動時曾表示，他認為北約有些盟國是在「敲詐」美國，「你不付錢，就沒辦法得到保護，這是很簡單的道理」，當時他就預告自己上台後，會將北約盟友區分為「付出夠多防衛預算」和「預算不足」2個群體，還說俄羅斯可以對這些不願在國防花錢的盟友「為所欲為」。

川普告訴《時代》，自己不是隨便說說，如果不打算付錢，那你就只好靠自己保護自己的國家。不只北約成員國，川普也抱持著不該再繼續花費心力援助烏克蘭的立場，「除非歐洲也開始跟美國一樣花同樣的錢支持烏克蘭，不然我們為什麼要花這筆錢？歐洲受到的影響比我們還要大得多呢！」不過《時代》在刊文中表示，自俄國入侵烏國以來，拜登政府承諾向烏國提供的援助已超過1000億美元，而歐盟實際上給烏國的援助也超過1000億美元。

除了歐洲，美國在亞洲的盟友恐怕也會被川普孤立。川普當總統時就要求南韓為駐韓美軍支付更多軍費，這次他在專訪中也放話，若南韓不提高駐韓美軍軍費分擔比率，來支持美軍嚇阻北韓，他可以讓美軍撤離，「我軍駐韓4萬名士兵的處境也很危險，不給更多錢憑什麼我們要保護他們？我們在談的明明是很有錢的國家（指南韓）啊！」

至於台海問題，川普僅稱中共領導人要明白「那種事」並不容易，但沒有回答他再次上台後是否會捍衛台灣。不過針對中東情勢，川普向《時代》表示，假使伊朗真的和以色列爆發戰爭，美國一定會插手；而以色列目前和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭，川普表示希望以國趕快解決這件事。

另外，川普透露，他上台後考慮對所有國家進口到美國的商品課徵超過10%的關稅，對某些中國產品甚至可能徵收100%關稅，他認為這可以讓美國經濟擺脫對外國的依賴。不過《時代》指出，有分析人士直指川普過去當總統時推出的鋼鋁關稅、太陽能板關稅等措施，造成美國損失3150億美元和30萬份工作機會。

對於自己目前官司纏身，川普指稱那些訴訟都是拜登在背後鼓動操弄，還暗示美國政府有「法西斯分子」，「我覺得我國內部敵人甚至比中國、俄羅斯等外部敵人還要危險。」

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