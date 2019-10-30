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中國全面清查中小學圖書館書籍 思想教育從小抓起

中國官方宣布，將對全國中小學圖書館的圖書和期刊展開清查，有危害國家統一、主權和領土完整、違背「黨的路線方針政策」、不符合社會主義核心價值觀的書籍，都將清理。圖為中國小學生。（法新社）

中國官方宣布，將對全國中小學圖書館的圖書和期刊展開清查，有危害國家統一、主權和領土完整、違背「黨的路線方針政策」、不符合社會主義核心價值觀的書籍，都將清理。圖為中國小學生。（法新社）

2019-10-30 20:25:16

〔中央社〕中國官方宣布，將對全國中小學圖書館的圖書和期刊展開清查，有危害國家統一、主權和領土完整、違背「黨的路線方針政策」、不符合社會主義核心價值觀的書籍，都將清理。

中國教育部網站上，21日發布了「關於開展全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知」，表示為了「深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想」、營造健康安全的育人環境等理由，要求校方按照發布的審查標準自查和清理，地方各級教育行政部門並將抽查學校的工作是否落實。

這是繼14日陸媒公布官方「關於加強新時代中小學思想政治理論課教師隊伍建設的意見」後，又一項從小學就開始、涉及意識形態的相關政策。

根據這份通知附上的「中小學圖書館圖書審查清理標準」，需清理的書分為「非法圖書」、「不適宜圖書」和「外觀差、無保存價值的圖書」，電子書也在內。

「非法圖書」包含：違背憲法等現行各種法律規定的圖書，其中就涵蓋危害國家統一、主權和領土完整的圖書；違背中共的路線方針政策，汙蔑、醜化黨和國家領導人和英雄模範人物，戲說黨史、國史、軍史的圖書；存在違反宗教政策的圖書；非正規管道進口的境外圖書；有關部門明令停止流通的圖書等。

「不適宜圖書」包含：不符合「社會主義核心價值觀」的圖書；世界觀、人生觀、價值觀存在偏差的圖書；宣揚狹隘民族主義和種族主義的圖書；以及格調低下、思想不健康的圖書等。

各省級教育行政部門要在2020年3月31日前，將上述審查清理的情況匯總報告，交給教育部基礎教育司裝備與信息化處。

通知說，中小學圖書館要按照「凡進必審」，「誰推薦誰負責」，「誰選用誰負責」原則，建立圖書採購責任機制，把關新增圖書。

一名從事出版業的小學生家長告訴中央社記者，至少在上海的中小學，本來這方面就已經管得很嚴的了，老師推薦書都非常謹慎，「現在看到這個（通知）也不知要說什麼好了，反正就是不斷清查」。

他並表示，少部分學校老師很有自己的想法，但這種老師幾乎都離開體制了。從「誰推薦誰負責」來看，或許這次清查也有部分作用是針對這樣的老師。

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