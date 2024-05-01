NHK民調：62％日本人支持「夫婦同不同姓」彈性決定

日本現行制度規定，夫妻在婚後必須使用同一姓氏，但也有部分民眾支持「選擇性夫婦別姓」。示意圖。（美聯社）

2024/05/01 20:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本現行制度規定，夫妻在婚後必須使用同一姓氏，即「夫婦同氏原則」，不過近日一項民調指出，日本民眾其實對於彈性作法的「選擇性夫婦別姓」頗為支持，也就是結婚時可選擇同姓氏或不同姓的比率高達62%。

日本放送協會（NHK）在4月5日到7日以隨機取樣方式，電訪了全國3129名18歲以上的民眾，其中有1534名受訪者回答了問題，占比為49%。

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NHK詢問這些受訪者，對於允許夫婦使用同一姓氏，或保有各自舊姓的「選擇性夫婦別姓（讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓）」有什麼樣的看法，有62%的人回答「贊成」，另外有27%表示「反對」。

從年齡來看，在60歲以下的受訪者中，表示贊成的占比高達70%，然而70歲以上的受訪者，認同「選擇性夫婦別姓」的人僅有48%，不同意的比例則有40%。

NHK進一步那些詢問回答贊成的受訪者，他們為何支持「選擇性夫婦別姓」，有56%的人說「多一點選擇是好事」，回答「我認為有些人如果改變姓氏，可能會造成工作或生活上的問題」的人則占了18%。

另外有12%的受訪者指出「有很多情形都是女方要改姓氏，這樣不公平」，更有10%受訪者給出了另一個觀點：「我覺得有些人會對保有他們的姓氏較為執著。」

至於反對「選擇性夫婦別姓」方面，有36%的人認為「使用不同的姓氏，會削弱家族羈絆與團結」，26%的受訪者則點出「如果你選擇一個不同的姓氏，會對你的孩子造成令人不快的影響」，給出類似回答「會讓你身邊的人感到混亂」的民眾則佔了18%。

《朝日新聞》先前報導，東北大學老齡化經濟與社會研究中心教授吉田浩指出，日本當前的第一大姓為「佐藤」，現在占比約為1.5%，2022年到2023年之間增加了0.83%，若夫妻同姓規定持續施行，預估到了2446年會有一半的日本人叫佐藤，2531年則所有日本人都會是「佐藤先生」或「佐藤女士」。

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