找不到反送中資訊！美國用戶多 北京強化抖音言論審查

2019-09-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報十五日報導，中國網路公司「字節跳動」開發的智慧型手機應用程式（App）「抖音短視頻」（TikTok，簡稱抖音）在美國爆紅，擁有龐大用戶，卻令人懷疑是否暗助北京當局的言論審查。例如，在美國社群媒體「推特」上搜尋「#hongkong」（主題標籤香港），會出現大量和香港「反送中」示威有關的資訊，包括數十萬名示威者對抗鎮暴警察的影像。反觀在抖音上搜尋Hong Kong，出現的卻幾乎都是在香港的自拍、美食與使用者錄製的創意影音短片，找不到反送中相關資訊。

抖音在美國迅速竄紅，目前已是全美最受歡迎的手機App之一，下載次數逾一．一億次，成為中國迄今進軍海外最成功的社群媒體，全球安裝用戶多達十三億人。然而，研究人員愈來愈擔心，抖音恐淪為中國在全球資訊戰中，最有效的利器之一，將中國式的審查制度滲透到主流美國用戶群，進一步形塑他們理解現實世界若干事件的方式。

對此，字節跳動聲明，抖音的美國用戶資料，均儲存在美國，抖音在美國的內容和政策，皆由美國當地團隊處理，不受中國政府影響。華郵認為，這可能是該公司解釋為何抖音幾無反送中運動之類敏感話題的說詞。

企圖影響各國用戶對反送中看法

據報導，抖音在全球掀起的熱潮，也凸顯美、中兩大強權在網路領域的對立。研究人員指稱，抖音在中國仍受北京政府控制，推出當局認為適當的影音內容，並接受審查。批評人士直指，抖音已成為中共當局針對年輕用戶的宣傳工具。人權組織「人權觀察」中國部研究員王亞秋指出，中國政府對中國企業的影響力非常大，企業將官方媒體產製的內容，在商業媒體上轉載或重製，可能影響全球閱聽人對香港抗爭行動的看法。

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