臉書CEO捍衛言論自由！ 痛批中國審查制度

2019-10-18 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）近年來受到假消息、洩漏個資等批評，執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）17日為公司辯護，強調臉書致力維護言論自由的美國價值觀，並且痛批中國影音軟體抖音（TikTok）為配合中國政府審查，過濾有關香港反送中抗爭的影片。

綜合媒體報導，札克柏格17日在華盛頓喬治城大學（Georgetown University）發表演講，對於外界要求嚴加控管臉書的假消息和假新聞，札克柏格提到《第一修正案》和爭取民主而戰，表示社群媒體提供了變革性言論的途徑，這不應該被關閉，人們有權表達自己的意見，這是世界上的一種新力量，是與社會其他權力結構並列的「第五權」（Fifth Estate）。

他在演講中批評中國的言論審查制度，提到抖音為配合中國政府審查，過濾有關香港反送中抗爭的影片。札克柏格表示，臉書旗下的社群媒體平台WhatsApp，因為強大的加密與隱私保護，受到世界各地被抗爭者或和活動人士愛用，但是迅速在全球成長的中國軟體抖音，涉及抗爭活動就會被審查，特別是香港的抗爭活動，即使在美國也是。札克柏格質疑說，「這是我們要的網際網路嗎？」

針對臉書進入中國的問題，札克柏格指出，「我想在中國提供服務，因為我相信可以將整個世界連結起來，並且我認為我們可以幫助建立一個更加開放的社會」。札克柏格說，「我為實現這一目標而努力工作，但是我們永遠無法達成在這裡（中國）展開業務所需的條件，而且他們（中國）應該永遠不會讓我們進入。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法