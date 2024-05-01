《獵人》又要更新了？為養傷休刊 冨樫義博時隔7月再發文

時隔7個月，日本人氣漫畫家冨樫義博今（1日）再次發文，瞬間嗨翻全球粉絲。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp、@iSakura_chan 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/01 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕創作《獵人HUNTER×HUNTER》的日本人氣漫畫家冨樫義博，因腰痛疾病等因素時常休刊，令不少粉絲擔憂。冨樫2022年5月首度開設社群平台「X」（原推特），並上傳最新進度，但去年3月9日後就沒再發文，時隔7個月，冨樫今（1日）再次發文，瞬間嗨翻全球粉絲。

日本人氣漫畫家冨樫義博自1998年開始連載《獵人HUNTER×HUNTER》，冨樫義博先前無預警創辦開設社群帳號，主要是為了向大眾報告自己的身體狀況，以及更新自己的畫稿進度。去年3月9日，冨樫發文提到，「NO.401（第401集）完成，製作體制還沒有固定，若是能增加桌上作業就好了」，並透露他因為嚴重的腰痛無法坐在椅子上，之後還於同年11月發表《獵人HUNTER×HUNTER》第37卷。

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冨樫當時表示，今後不會再以週刊連載的形式發表作品，並會視自己的身體狀況，更新尚未完成的作品，但沒有具體透露日後如何更新。相隔7個月後，冨樫今日發布最新貼文，同時附上目前的繪畫進度，「No405（第405集）我正在做！Moon Healing Escalation！」，從照片可見其畫稿一角，頁數為5，透露又開始畫的訊息。

另外，根據熟知冨樫義博用語習慣的讀者粉絲，解讀冨樫在文中提及的「Moon Healing Escalation」，是他同為漫畫家的妻子武內直子，其代表作《美少女戰士》的主角「月野兔」的必殺技之一，這個必殺技有「將被妖魔化的人類淨化成正常人」的力量，因此推測冨樫目前的腰疾，應該有比較好一些了。

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