因2017年前言論…中國知名前記者張賈龍突遭逮捕

2019-09-15 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕曾報導艾未未工作室遭強拆的中國知名前記者張賈龍日前突遭逮捕，他的妻子事後在網路指出，經律師了解，張賈龍被捕的原因竟是「2017年前的一些言論」，讓她憤怒與覺得不公。

綜合媒體報導，前騰訊財經頻道編輯張賈龍因報導艾未未工作室遭強拆、「結石寶寶之父」趙連海維權信息等，長期受到外界關注，但他上月卻突然遭警方逮捕，警方於13日中秋節當天則是向張賈龍的委託律師發出正式逮捕通知。新婚不久的張賈龍女兒才3個月大。

張的妻子則透過推特名為「Sylph」的帳號發文指出，上月20日律師在會見張賈龍後得知，張是因「2017年前的一些言論」引起官方關注，如今女兒才3個月大，張卻突然被用這名義逮捕，讓她憤怒與覺得不公。

據悉，2014年2月，美國時任國務卿凱瑞（John Kerry）曾在在北京會見包括張賈龍在內的4位中國媒體人，當時張曾直言希望美國能幫助中國民眾拆除網路防火長城，對劉曉波等良心犯的獄中生存境況也表達擔憂，結果不到3個月後張就被騰訊以「洩露商業秘密等敏感資訊行為」為由解聘。

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