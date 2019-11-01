伊斯蘭國證實首腦喪命 接班人出爐

2019-11-01 03:35:02

〔中央社〕伊斯蘭國（IS）今天證實，首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）上週末在美軍於敘利亞西北部的突襲中喪命，除了誓言對美國進行報復，也公布新的領導人。

美國總統川普10月27日宣布，巴格達迪在美軍特種部隊追緝下走投無路，最終引爆炸彈身亡。

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伊斯蘭國以錄音形式在網路上公布巴格達迪的死訊，並宣布已指定哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）為繼任者。

英國斯旺西大學（Swansea University）伊斯蘭國專家塔米米（Aymenn al-Tamimi）表示，外界沒聽過這號人物，但他可能是名為阿布達拉（Hajj Abdullah）的伊斯蘭國要角。美國國務院曾點名哈希米是巴格達迪的接班人。

伊斯蘭也證實，該組織發言人穆哈加（Abu Hassan al-Muhajir）已殞命。

塔米米說：「我認為他們意圖傳達這項訊息：『不要只因為你們殺了巴格達迪，以及這名官方發言人，就認為能摧毀這項計畫』。」

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