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香港人反抗》為保護示威者 姐弟擋店門阻警雙雙遭逮

2019-10-31 20:03:39
有餐廳的老闆娘及其弟弟嘗試在店門口阻擋警方入內逮人，不過，最後2人都遭警方帶走。（路透）

有餐廳的老闆娘及其弟弟嘗試在店門口阻擋警方入內逮人，不過，最後2人都遭警方帶走。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日前，香港屯門發生不明氣體外洩事件，市民懷疑源頭來自香港警方的基地，不過遭警方否認。30日晚間再有市民聚集要求警方交代不明氣體事件，不過，警方展開大抓捕至少逮捕70餘人。有餐廳的老闆娘及其弟弟嘗試在店門口阻擋警方入內逮人，不過，最後2人都遭警方帶走。

綜合香港媒體報導，昨晚10點多，警方指有對男女曾在警方面前跳舞挑釁，其後逃入日式料理店「東屋台」內。「東屋台」老闆娘及其弟弟站在店門口要求警方解釋，其間可見，面對警方的包圍，弟弟則將手臂環繞在姐姐的肩膀上。警方警告2人此舉是「阻差辦公」，最後強將2人拉出逮捕，圍觀者則不斷向警察報以噓聲。其後，有1男1女步出店外也遭警方制伏逮捕。

事發半小時後，「東屋台」老闆黃先生到場指當時他正在看直播，突然見到妻子和小舅被制伏，他雖馬上趕到現場，不過人已遭警方逮捕。黃先生無奈表示：「不知發生什麼事，我都要看下怎樣聯絡他們。」

根據《立場新聞》報導，下午3點多數名員工到店內整理，並在收銀台的螢幕上寫了「好多謝各位關心！！」有市民繼續在門外寫上支持字句，也有市民給予現金支持，但被店員婉拒。

有市民貼上寫有「support you」的便條紙，為店家打氣。（圖擷取自臉書社團）

有市民貼上寫有「support you」的便條紙，為店家打氣。（圖擷取自臉書社團）

今早「東屋台」未有營業，但有市民貼上寫有「support you」的便條紙，為店家打氣。該店家在粉絲專頁上表示今日將休息一天，並且寫著「#多謝大家關心#希望平安#香港人加油」，該貼文湧入2點多則留言，除了感謝店家保護香港人，也祝福店家平安。

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