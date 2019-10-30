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香港人反抗》要求警方交待氣體外洩事件 多人遭逼跪地逮捕

30日晚間再有市民號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求交代不明氣體事件，香港警方則逮捕至少18人。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

30日晚間再有市民號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求交代不明氣體事件，香港警方則逮捕至少18人。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

2019-10-31 00:19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前，香港屯門發生不明氣體外洩事件，市民懷疑源頭來自警方基地，不過遭警方否認。30日晚間再有市民號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求交代不明氣體事件，香港警方則逮捕至少18人。

綜合香港媒體報導，鎮暴警察進入一棟公寓的大廳，多名市民一字排開，被警員問話及搜查隨身物品，多人遭到逮捕。從現場傳出的照片中可見，多人被要求面牆跪地，雙手舉高或放在頭部後方。有現場街坊不滿警方行動，予以指罵，警方則舉起藍旗警告，並多次舉起長槍。速龍小隊隨後制伏1名男子，其後鎮暴警察又將1男1女制伏在地。

在屯門良運街、建生商場及輕鐵站外，多名黑衣示威者被捆綁雙手，坐在地下等候警察押解。截至晚間11點最少有12男6女被帶上警車。

從現場傳出的照片中可見，多人被要求面牆跪地，雙手舉高或放在頭部後方。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

從現場傳出的照片中可見，多人被要求面牆跪地，雙手舉高或放在頭部後方。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

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