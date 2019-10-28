香港人反抗》港警向公寓發射催淚彈 走廊飄滿催淚煙

香港警方晚間10點多發射催淚彈驅散群眾，並且疑似將催淚彈射進公寓大樓的走廊上。（圖擷取自臉書＿泛民主派 · 永遠站在抗爭者對面）

2019-10-29 00:06:15

〔即時新聞／綜合報導〕日下午4點左右，香港屯門多處飄出懷疑是催淚煙的氣體，有人指氣體是從香港警隊大興行動基地傳出，晚間數百人聚集在大興行動基地外，抗議警方危害健康。香港警方晚間10點多發射催淚彈驅散群眾，結果有催淚彈射進了公寓大樓的走廊。

根據《立場新聞》報導，今晚鎮暴警察在屯門良運街多次發射催淚彈，而附近有多座社區。網上流傳影片顯示，有催淚彈被射進民宅的走廊位置，並且釋放出大量催淚煙。拍攝影片的居民王先生表示，晚上10點半左右，他與一些鄰居在7樓走廊，俯看警方清場行動，期間有警察向高處開槍，王先生身後發出巨響，發現原來有催淚彈射上走廊。

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報導指，員警曾向良運街附近的寶怡花園平台上放催淚彈，催淚煙則飄上平台上方的民宅，之後則有大批員警走進寶怡商場調查。

據網上另一部影片顯示，有員警曾在馬路上朝上方民宅射擊。

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