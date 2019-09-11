反送中》香港化學工程師分析：催淚煙最長可殘留3週

2019-09-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕自6月「反送中」運動爆發以來，香港警方已發射逾2000枚催淚彈試圖驅趕群眾。警方曾宣稱，催淚煙殘留時間不長，但一群香港的化學工程師分析卻指出，催淚煙中引發不適的化學成分「CS」，可在環境中殘留2至3週，與警方說法相去甚遠。

綜合港媒報導，這批由化學工程師組成的團隊，自上月18日起在金鐘、上環、西營盤、深水埗、荃灣等地收集超過200個樣本，並分析其中是否殘留有催淚煙成分「鄰-氯代苯亞甲基丙二腈」（簡稱CS）。

化學工程師李浩基表示，上月18日在上環及西營盤收集的樣本有偵測出CS，但該區上次遭施放催淚彈已是7月28日，也就是21天前。此結果與警方「催淚煙殘留時間不長」的說法明顯不符。

李浩基也指出，上月25日警方在荃灣楊屋道施放催淚彈，團隊隨即於2小時後到現場採樣，當時團隊成員明顯感受到眼澀等不適現象。但隔日群眾發起「清潔楊屋道」活動後，團隊再前往採樣，就已驗不出CS，這說明清潔行為確實可降低CS的殘留。

李浩基強調，催淚煙的粉末其實就是一般的灰白色粉塵，市民不可能靠肉眼分辨出來，若有兒童在遊樂場接觸到受影響設施，將會影響健康。他促請港府檢視催淚煙殘留的影響範圍，並徹底清潔，好讓市民安心生活。

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