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港警稱催淚彈射入藥房「不好意思」 員工無奈：只能接受

香港警方昨晚將催淚彈射入一間藥房，急救人員衝入藥房將員工帶出。（圖擷取自臉書＿香港大學學生會學苑即時新聞）

香港警方昨晚將催淚彈射入一間藥房，急救人員衝入藥房將員工帶出。（圖擷取自臉書＿香港大學學生會學苑即時新聞）

2019-10-28 18:25:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港人昨（27）在尖沙咀梳士巴利花園舉行「追究警暴、連繫穆斯林、守護公眾、與記者同行」集會，再度遭警方武力清場。晚間，香港警方將催淚彈射入位於彌敦道的「明寅藥房」，不但使得藥房充斥著催淚煙，多名員工更是走避不及。香港警方今派出員警向藥房員工表示「不好意思」，員工無奈表示，只能接受道歉。

綜合香港媒體報導，昨天晚間9點多，藥房員工胡先生表示，當時已將鐵捲門拉下一半，不過警方的催淚彈卻無預警的射入藥房，令他感到害怕，他也形容警方「亂射」。今日，胡先生戴上口罩用漂白水清潔店面，並表示冷氣系統需聘請專人清理，部分商品則需要丟棄。

香港警方今早派出4名便衣員警到藥房表示「不好意思」，希望藥房體諒。警方並沒有解釋朝藥房射催淚彈的原因，逗留2分鐘便離去。胡先生坦言，只有接受道歉，至於是否追究只能等老闆回香港後決定。

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