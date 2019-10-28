香港人反抗》警基地疑飄催淚氣 網揪抗議遭催淚彈清場

香港屯門多處飄出懷疑是催淚煙的氣體，有人指氣體是從香港警隊大興行動基地傳出，不過有警員否認施放催淚氣體。（圖擷取自TG＿屯門公園衛生關注組）

2019-10-28 23:05:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午4點左右，香港屯門多處飄出懷疑是催淚煙的氣體，有人指氣體是從香港警隊大興行動基地傳出，不過有警員否認施放催淚氣體，晚間香港警方也否認該氣體是警方施放。有網友發起今晚到建生青田足球場集會抗議「化武洩漏，警殺市民」，也有人提及要包圍大興行動基地，抗議警方危害健康。結果警方晚間10點多真的發射催淚彈驅散群眾，且有催淚彈射進公寓的走廊上。

綜合香港媒體報導，由於時值放學時間，今天下午這陣催淚氣體影響多間學校，有人在田景邨聞到，感到刺鼻和眼睛發癢，有1男1女在鳴琴路感到不適，需由救護車送院治療。

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有工廠大廈員工聲稱，下午3時多就開始在大廈外聞到異常強烈的刺鼻氣味，隨後她感到雙眼不適，持續流眼淚及鼻水，並感覺喉嚨乾涸，直到戴上口罩才舒緩。該員工表示，街上其他人也有咳嗽掩鼻的情形。而在屯門碼頭，也有街市商家下午開始聞到異味，並且突然感到不適及想咳嗽。

為找尋氣味源頭，消防人員也曾到泳池調查，是否為氯氣外洩，不過，泳池員工表示，機房沒有洩漏氣體。而後，有人懷疑是從警隊大興行動基地傳出，但員警聲稱，他們沒有施放任何氣體。

有10位屯門區議員參選人聯署聲明強烈譴責「警方妄顧街坊安全，在民居附近測試催淚彈」，要求警方立即給交代，並向居民道歉。

晚間8點多，參與集會的市民已達數百人，而警力也明顯增加。有人情緒激動要求警方解釋，並要求警方不要在現場放催淚彈。警方數度舉起藍旗要求群眾散去。

香港警方晚間9點多透過臉書 表示，警方及消防人員巡查後並未能夠確定氣體起因及源頭。香港警方表示，今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳警方正在試驗任何不明氣體。

晚間10點多，香港警方發射多枚催淚彈，網傳《熱血時報》的記者腰部遭催淚彈擊中。將近10點半，警方再施放多枚催淚彈，不過周圍並沒有示威者。另外，有員警向附近的住宅施放催淚彈，使得催淚煙飄入民居。

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