小孩起疹子、倉鼠亡 香港屯門不明氣體洩漏恐影響上千人

香港屯門昨（28）日下午發生大規模的不明氣體洩漏事件，居民懷疑是警方在基地內施放催淚氣體。（圖擷取自臉書＿朱凱迪）

2019-10-29 21:28:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港屯門昨（28）日下午發生大規模的不明氣體洩漏事件，居民懷疑是警方在基地內施放催淚氣體。11名屯門區議員候選人今日開記者會，表示收到數十起求助案，相信受影響人數達到上千人。區議員候選人們強烈譴責，港府直至目前仍未對事件做出說明。立法會議員朱凱迪也在臉書上分享，他所收到的投訴情況。

根據《立場新聞》報導，一位屯門居民在記者會上表示，她的 3 歲女兒吸入不明氣體後，背部及頸部都出現紅疹，今日只能請假在家。該居民表示，昨天下午她在家中已聞到不明氣體，感到眼睛乾澀、咳嗽不止。該居民表示，昨天接回女兒後雖即時為女兒洗澡，但是女兒背部和頸部的紅疹始終沒有消去，「女兒自出生以來，也一直沒有濕疹和皮膚敏感的問題」。

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新選區候選人李家偉表示，有居民和他說「家裡全部的倉鼠都死了」，而寵物店內的犬貓也不停嘔吐，相信跟今次事件有關。

新墟選區候選人張可森說，消防員昨日曾經在追查不明氣體源頭時表示，相信不明氣體是從香港警隊大興行動基地洩漏，但至今也無法掌握不明氣體的成分，而警方乃至香港政府在事發近24小時都沒能有給予完整交代，讓居民需要在網上討論「自救」。張可森認為，此次事件實屬6月以來政府體制崩壞失效的一部分，要求政府向屯門居民道歉和賠償。

而根據《香港電台視像新聞》報導，在屯門礦山村的寵物收容所的負責人陳麗雯表示，昨午約3點，有不明氣體飄入收容所，之後發現約有10多隻貓岀現流鼻水和打噴嚏等症狀，有部分更出現嘔吐及肚瀉，而部份犬隻也有類似症狀。

另外，立法會議員朱凱迪在臉書上分享，他所收到的2宗個案。其一是，1名2歲大、1名4個月大的幼童，昨日下午懷疑在家中吸到不明氣體，隨後出現咳嗽和嘔吐徵狀。第二宗個案則是1名小學生。她在學校裏聞到「怪味」，之後不停流鼻水和全身發癢，到晚上身體和臉部出現多塊紅疹。女孩的媽媽表示：「作為家長，的確好擔心。即使只是日常生活，為什麼都可以搞成這樣，而且政府完全無任何正式交代及善後措施。」

立法會議員朱凱迪也在臉書上分享，他所收到的投訴情況。（圖擷取自臉書＿朱凱迪）

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