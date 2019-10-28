廢《禁蒙面法》動議遭否決 香港保安局未回應記者能否豁免

香港保安局對於記者是否得以配戴面罩，並沒有做出具體回應。圖為昨日有記者因催淚彈感到不適，正接受救治。（路透）

2019-10-28 20:01:32

〔即時新聞／綜合報導〕本月5日《禁止蒙面規例》在香港實施至今，香港社會歧見不減反增。立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今天中午開會，會議中有議員提出動議廢除《禁止蒙面規例》，不過，在該動議遭到否決。另外，香港保安局對於記者是否得以配戴面罩，也沒有做出具體回應。

根據立場新聞報導，公民黨楊岳橋動議支持立法會廢除《禁止蒙面規例》，不過，在表決階段獲23票贊成、29票反對。

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會議期間，有議員多次追問保安局副局長區志光，媒體從業者是否對該規例有豁免權，不過，保安局並沒有正面回應。另外，對於警方強行扯走記者面罩是否違法，保安局也沒有回應。

公民黨郭榮鏗提問時表示：「記者有沒有權戴面罩？這是條簡單的問題：Yes or No？」區志光則不斷重複讀著《禁止蒙面規例》條文表示，從事專業或受僱工作人士，為人身安全而戴蒙面物品是「合理辯解」，所以「專業的記者是屬於專業行業，受僱一家機構，或報館…如當時是為了人身安全而配帶蒙面物品，我們覺得這是合理辯解。」報導指出，區志光表示，公眾要理解前線員警在現場的困難，不過並沒有正面回應媒體是否獲得豁免，也沒有回應警方強行扯走記者面罩是否違法。

根據香港電台網站報導，香港警方今日在例行記者會上表示，員警於示威現場蒙面，並非是為了逃避法律責任，而是保護自身安全。

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