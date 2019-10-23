警犬沒防護硬吸催淚煙 動保團體、議員轟港警「草菅狗命」

2019-10-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方再多次清場行動中使用催淚彈，並讓警犬於沒有防毒裝備下執勤。民主派立法會議員毛孟靜、鄺俊宇、譚文豪以及香港動物保護團體代表等人，今日至警察總部投訴課，投訴香港警方虐待警犬。有議員批評，警方此舉是「草菅狗命」。

根據《立場新聞》報導，毛孟靜表示，犬隻的嗅覺比人類強400倍，催淚彈對牠們的影響更甚於人，「你（警察）自己都戴防毒面具，犬隻都應該有裝備」。「鄺神」鄺俊宇則指，警方是「草菅狗命」，要求警方停止出動警犬。

香港野豬關注組代表黃先生則批評，警方從6月開始屢次無視警犬安全，使牠們暴露於危險中。黃先生表示，催淚煙、胡椒噴霧等化學物會刺激犬隻呼吸系統及皮膚，令牠們感到不適，甚至影響呼吸、甚至死亡。

十八區動保專員麥志豪表示，21日晚間，警方在警犬執勤時沒有為牠戴上任何防毒裝備，而當時警犬不斷發抖，尾巴緊夾在後腿，表示牠十分驚慌。麥志豪表示，愛護動物沒有立場，無論如何都不該將無辜的動物拉入紛爭之中。

香港摺耳貓病友會的黃小姐則表示，不只有警犬受到催淚彈影響，包含寵物、流浪貓狗、鳥類等都受到波及。黃小姐希望，警方能正視動物權益。

根據「香港動物報 」臉書，近來已至少有16個動物團體發表聲明譴責警方。

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