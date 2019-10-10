香港人反抗》孕婦被拘不適入院 助產士：男警竟闖產房觀看

2019-10-10 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方10月7日晚間在屯門兆康站逮捕1名孕婦，網路上有消息傳出，1名男警闖入被捕孕婦所處的屯門醫院產房內。雖然香港警方今日在臉書上發文澄清，不過，隨即有該院的助產士怒極發文指控，男性員警趁醫生要抽取產婦下體分泌物化驗時，以錄取口供為由，闖入產房觀看。

香港警方今日在臉書上企圖澄清：「該名女子在被捕後表示不適，要求送院，並於『產前病房』留醫，由1男1女警員看守。當時被捕人身處一間可容納8名病人的房間，兩名警員一直在房間外看守，期間並無進入該房間。而房間外的地方，亦有其他男性家屬通過。」

不過，有自稱屯門醫院婦產科助產士附上職員證在連登討論區發文表示，「黑警的確如FB所講，是沒有走到『產前病房』的床位裡面。但是他走到一個更加不可以進去的地方，那就是『產房』。當時被捕孕婦懷疑羊水破了，要進產房做檢查。檢查流程一向是孕婦需要脫下內衣褲，換上病人手術袍，推入產房後在產床上打開雙腿，由醫生抽取下體分泌化驗。當時男警員以錄取口供為理由，而進入產房，在場旁觀。」

該名婦產科助產士表示，當時雖有1名女警在現場，不過，「黃姓產房主管竟然妄顧病人私隱，私自放行警察入產房重地！而且是放個男警進去，叫女警在出面等。當時產房還有其他待產的孕婦，私自放行的行為極不負責任，亦不尊重病人私隱」！

該名婦產科助產士表示，被捕孕婦入院時已是深夜，警方聲稱當時病房內有其他男性家屬，不過，該院的探病時間只有2個時段，分別是中午12點到下午1點、下午5點半到晚上8點半，非探病時間家屬均不得入內，「且事發當晚，根本沒有警方所講的男性家屬在場！」

香港警方在臉書上重申，「警方有既定程序看守被捕人，警方一直尊重個人私隱，在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。」

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