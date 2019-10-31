港議員盼法院裁定《禁蒙面法》違憲 籌募1500萬訴訟費

香港24名民主派議員決定透過司法覆核，裁定《禁蒙面法》違憲，因預期訴訟費開支龐大，欲在集資平台上籌385萬港元（近新台幣1500萬元）。（圖擷取自集資平台網站）

2019-10-31 12:04:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前已宣布撤回《逃犯條例》，不過，《禁蒙面法》仍持續生效，香港24名民主派議員決定透過司法覆核，裁定法案違憲，因預期訴訟費開支龐大，欲在集資平台上籌385萬港元（近新台幣1500萬元）。

香港24名民主派議員認為透過引用《緊急法》跳過立法程序，來通過《禁蒙面法》的方式，不可成為先例，更憂心港府未來會以此推行其它惡法，盼以司法覆核方式，法院能裁定香港特首林鄭月娥引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，而案件將於今（31）日起在高等法院審理。

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民主派發起集資計畫，因預料案件將上訴至最高法院，訟費開支龐大；若一旦敗訴還要支付港府律師費，雙方訴訟費開支預計高達500萬港元（約新台幣1940萬元），24名民主派議員表示，會先集資150萬元，餘下金額透過募資籌得385萬港元。

目前集資平台上，已籌到158萬港元（約新台幣613萬元）；集資平台聲明指出，得到的款項會用於司法覆核開支，包括聘請法律界提供意見及代表出庭，以及一旦敗訴的訴訟費用和眾籌平台的手續費；若支付律師費後有餘款，將捐予「612人道支援基金」及「守護公義基金」。

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