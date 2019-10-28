記者遭港警扯面罩、噴藍色水 當局稱必須服從執法

有香港媒體記者遭港警強扯面罩、推撞攝影機、噴藍色胡椒水等，立法會禁止蒙面規例小組委員會聲稱，警方必須確認身分，且禁蒙面法並未規定豁免記者，宣稱警方執法記者必須服從。圖為示意圖，非當事警員。（路透）

2019-10-28 13:52:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨（27）日舉辦「追究警方暴力」集會，不僅再度發生大規模警民衝突，更有媒體記者遭警方強扯面罩、推撞攝影機、噴藍色胡椒水等對待，引發外界撻伐，立法會禁止蒙面規例小組委員會今日卻聲稱，曾看過有暴徒冒充記者，因此警方必須確認身分，且禁蒙面法並未規定豁免記者，宣稱警方執法記者必須服從。

綜合港媒報導，昨日在旺角有多名記者遭警方無理對台，其中更有《香港電台》攝影記者遭警方強扯面罩、推撞攝影機、噴藍色胡椒水等，外界抨擊警權無限膨脹，《香港電台》也發表強烈譴責，促請港警徹查。

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不過立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光今上午卻對媒體表示，他不在現場所以沒有發言權，不過現行《禁蒙面法》並無明文規定記者可以豁免，並稱條例有明定，警方有權檢查，若執法者需要記者摘掉口罩的話，記者必須要服從。黃定光也說，要識別記者需要看其服飾、手上有無攝影器材，以及當時他正在做的工作，若有人在公眾活動做不合理或違法的事，警方執法是無可厚非。

不過黃定光的說法其實與保安局局長李家超的說法相違背。李家超日前曾承諾，從事某專業或受僱工作，並於正在做出與該專業或受僱工作相關的作為或活動時，為了安全，可作為豁免理由；另外，宗教、醫學或健康理由等，亦可作豁免理由，法庭有權裁決是否構成合理辯解。但之後仍陸續有記者在催淚煙中被警員硬扯面罩，香港記者協會主席楊健興也公開批評此事，並指前線警員應被告知，記者採訪時可戴面罩，他也強調《警察通例》要配合記者採訪，憲法上，政府亦有責任維護新聞自由、公眾知情權。

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