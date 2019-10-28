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港警無理扣留女記者7小時！ 香港記協強烈譴責

自由攝影記者May James（見圖）昨晚遭警方逮捕並無理通宵扣留長達7小時。（擷取自Twittwer@tomgrundy）

自由攝影記者May James（見圖）昨晚遭警方逮捕並無理通宵扣留長達7小時。（擷取自Twittwer@tomgrundy）

2019-10-28 16:29:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港旺角、尖沙咀一帶昨（27）日發生大規模警民衝突，期間有多家港媒記者遭警方扯下防護面罩，更有女記者遭逮捕。該名女記者今（28）日上午獲保釋，香港記者協會隨後也發表聲明，強烈譴責警方妨礙新聞自由。

綜合港媒報導，為香港網媒《Hong Kong Free Press》（HKFP）提供相片的自由攝影記者May James昨晚遭警方逮捕，並於今早6點半獲准以港幣100元（約新台幣390元）保釋，11月中須再至警署報到。

香港記者協會及香港攝影記者協會發表聯合聲明表示，昨晚有《香港電台》等多家媒體記者遭警方要求脫下、甚至被強行扯下防護面罩。而May James昨晚雖已配合警方要求，出示記者證、身分證並脫下面罩，仍遭無理通宵扣留7小時。

聲明中強烈譴責香港警方妨礙新聞自由，並重申媒體鏡頭下記錄的只有真相，警員執行職務時必須光明磊落，立即停止濫用暴力。聲明亦要求香港政府，及時制約不斷擴大的警權。

此前，香港保安局局長李家超曾於宣布《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）的記者會上說明，記者工作屬該法中的「合理辯解」事項。但香港立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光今日則說，如果執法者要求記者脫面罩，記者必須要服從。

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