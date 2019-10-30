校長拒與戴口罩畢業生握手 香港理工大學生發動反擊

理大學生會認為校長此舉喪失風度，發起「快閃校園畢業典禮」反擊校長的舉動。（擷取自立場新聞臉書直播）

2019-10-30 16:21:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學於週日（27日）舉辦畢業典禮，期間一名畢業生上台時因戴口罩，遭校長滕錦光拒絕握手，並示意學生下台。理工大學學生會認為校長此舉失去風度，對此發起「快閃校園畢業典禮」反擊校長。

綜合港媒報導，香港理工大學學生日前指出，校長自反送中事件延燒至今，從未與學生公開會面，在畢業典禮上更是有失風度令人失望；今日理大學生自發在下午2點於校園集合，發起「快閃校園畢業典禮」活動，戴上「V怪客」面具以快閃遊行表達訴求。

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理大學生在快閃遊行中宣讀宣言，高喊「光復香港，時代革命」，也譴責校長滕錦光沒有出面保護學生，還在畢業典禮上做出有失風度的舉止；此外，學生們也批評香港政府不聽民意，讓校園瀰漫白色恐怖的氛圍。

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