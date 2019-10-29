塞內加爾潛水團體 數小時打撈幾百公斤海底垃圾

塞內加爾潛水俱樂部組織海洋清潔日，定期下水清理垃圾，在數小時內就打撈出幾百公斤的垃圾。圖為海洋垃圾示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2019-10-29 16:31:26

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家塞內加爾的海岸在藍天的映照下呈現寶藍色澤，相當美麗；然而潛進海底一看，卻發現有大量塑膠垃圾沉積在海底下，令人怵目驚心。首都達卡（Dakar）最古老的潛水俱樂部Oceanium決定組織海洋清潔日，定期下水清理垃圾，為家園貢獻一己之力。

根據土耳其廣播電視公司新聞網（TRTworld）報導，Oceanium是一群業餘潛水員組成的團體，於2017年開始投入海洋垃圾清潔作業，其成員可以在數小時內打撈出幾百公斤的垃圾；但塞內加爾人每年丟到大西洋裡的垃圾，卻高達25萬噸。

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自俱樂部35年前成立以來一直是成員的加迪亞加（Mamadou Ali Gadiaga）表示：「人們將所有東西都扔進大海，因為他們認為海洋很大」，他強調這是一項艱鉅的工作，但是必須讓人們意識到這個問題，「大海不是垃圾桶」。

加迪亞加希望能增加清潔的頻率，從每個月一次提高到每週一次，但卻需要更多的資金，才能達成目標；不過報導指出，儘管塞內加爾政府早在2015年頒布限塑政策，但民間反應有限，塞內加爾的環保之路，恐仍需走很長一段路。

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