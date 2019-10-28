她家院子傳出巨響 驚見三星「衛星」墜毀密西根

女子聽到巨響，出門發現「衛星」竟然掉在院子裡。（擷取自Nancy Mumby-Welke臉書貼文）

2019-10-28 20:50:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州一名女子的院子日前突然傳出巨響，前往院子查看，竟發現一個類似衛星的不明物體正在嗡嗡作響，上面還有「三星（Samsung）」標誌。她見狀趕緊報案，當局為了安全起見還封鎖附近道路30分鐘。

綜合外媒報導，女子韋爾克（Nancy Welke）26日上午8時45分和丈夫正準備打開馬廄讓馬匹放風時，一個疑似衛星的裝置墜落在她家後院並發出巨響，裝置頂部裝有太陽能板、還印有三星標誌，內裝有2台大相機和一台三星手機，上面寫著「太空自拍」（Space selfie）字樣。韋爾克將照片上傳臉書並表示，「不可思議，看看這個剛從天空掉下來的東西。」

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三星指出，該裝置是23日在倫敦一場活動中發射的高空氣球裝置，外型仿造太空衛星，原是要展現自家Galaxy S10 5G實力，證明其可以在大氣層邊緣正常運作。沒想到天氣情況不如預期，所以裝置提前迫降在韋爾克家，目前已經派員取回，並為此向受到影響的人道歉。

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