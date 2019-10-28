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哥國首位出櫃女性首都市長出爐 「反貪」形象深植人心

今年49歲的哥倫比亞共和國參議員克勞蒂亞·羅培茲在今年地方公職選舉中勝選，拿下哥國首都波哥大市長一職。（歐新社）

今年49歲的哥倫比亞共和國參議員克勞蒂亞·羅培茲在今年地方公職選舉中勝選，拿下哥國首都波哥大市長一職。（歐新社）

2019-10-28 12:44:54

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞首都波哥大（Bogota）第一位女性市長誕生！哥國當地時間週日舉行地方公職選舉，今年49歲的哥倫比亞共和國參議員克勞蒂亞·羅培茲（音譯，Claudia Lopez）確定勝選；該職位普遍被認為是該國僅次於總統的重要政治職位。

綜合外媒報導，隸屬綠色聯盟的羅培茲政治立場偏向左派，競選政見主打增加巡邏警力促進治安、對抗童工問題、未成年懷孕問題及增加45歲以上成年人受教機會。

羅培茲以35.2%得票率擊敗自由派對手卡洛斯·費爾南多·格蘭（音譯，Carlos Fernando Galan）的32.5%得票率，成為波哥大首位女性市長。她曾在2018年以副總統參選人身分代表綠色聯盟出戰，在哥國政壇以反貪腐形象著稱，是一位公開出櫃的同性戀者。確認勝選後，羅培茲也在推特對支持者表達感謝。

哥國這場逾360萬選民參與的選舉遭遇了一些波折，其中包括一場土石流讓三個區域的投票被迫延後。儘管如此，投票結果顯示，當地時間晚上6時，已有一半的選民投下神聖一票。《路透社》引述哥國國家註冊總署（General Register Office）署長胡安·卡洛斯·加林多（音譯，Juan Carlos Galindo）評論指出，周日的這場選舉，堪稱該國近來最和平的地方選舉。

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