烏干達通過「同性戀死刑」法案 當地LGBT苦盼國際拯救

2019-10-11 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達近日宣布將重啟「同性戀者死刑」法案，對有同性性行為者處以死刑。5年前因當局內部原因，導致法案通過後無效，近來，這項法案再度提交至議會並投票通過。消息曝光後，引來許多LGBT團體撻伐，認為根本是逼烏干達的LGBT族群出走。

據《路透》報導，對於重啟當地俗稱「殺死同性戀」的法案，烏干達廉政部長洛科多（Simon Lokodo）表示：「同性戀並非烏干達人的天性，且在校園中同性戀者會影響彼此，宣傳這樣的性向是天生假象」。

洛科多指出，目前烏干達刑法規範有限，盼法案通過後，能明確規範出同性戀行為是觸犯法律的，「任何同性戀或影響他人成為同性戀的人都觸法」最高可被判處死刑。

據了解，同性戀在大部分非洲國家仍被視為犯法，刑罰從監禁到死刑都有。今年4月汶萊爆出要對同性戀執行「投擲死刑」計畫，遭到國際聲浪炮轟才停止，如今烏干達對同志祭出「死刑」，更引起許多國際人權團體痛批。對此洛科多表示「烏干達已準備好面對負面回應」。

烏干達LGBT組織成員Pepe Julian Onziema痛批當局通過法案，他認為政府此舉根本是逼LGBT族群以難民身分離開烏干達，同時也更擔心加深當地性別歧視，因5年前推動此案時，就曾讓烏干達人對同志出現恐懼與仇恨，光是上周就有4位LGBT族群遭殺害，盼國際能拯救烏干達的LGBT族群。

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