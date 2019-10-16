曝政府埋藏40年真相 NASA前首席研究員：火星上有生命

2019-10-16 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕找尋地球外生命一直是許多人的夢想，美國太空總署（NASA）前首席研究員近日披露，早在40年前，NASA就曾在火星任務中發現生命，「但不知為何，此後的43年間，每一具火星探測器都沒有裝設生命探測工具來追蹤這些生命」。

NASA在1976年的火星探測任務終將維京號著陸器送上火星，時任該團隊首席研究員的萊文（Gilbert V. Levin）上週四在著名的《科學人》雜誌發表文章指出，早在1976年，維京號就曾在火星表面發現生命存在的積極證據。

萊文指出，維京號上搭載的探測器將營養物置入火星土壤樣本，結果發現「有東西將食物吃掉，並留下代謝的氣態痕跡」。為證實是生物反應，該團隊對土壤進行高溫處理後重覆前述步驟，這次就完全沒有出現反應。

然而，NASA聲稱無法在實驗室中複製實驗結果，匆匆將前述發現定調為仿生物的化學反應，而非真實的生命，且在此後的43年間，NASA從未在任何一具火星探測器上裝設生命探測工具，背後原因不得而知。

萊文以其特立獨行且積極的研究風格著稱，過往常被認為與NASA官僚主義相牴觸，他在過去數十年間一直堅持認為「人類可以證實發現地球外生命」，隨著近年的探測任務陸續發現火星上有利生命存在的環境與證據，萊文呼籲當局應改變想法，在2020年的火星探測器上加設生命探測裝置。

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